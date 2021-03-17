貓義工稱捉流浪貓絕育　映灣園住客要求記錄被拒

昨日(16日)傍晚6時許，東涌映灣園11座，一名姓蔡(45歲)女子偕另一女子在屋苑及附近一帶捕捉流浪貓，住戶見狀上前了解，該2名女子自稱貓義工，擬將捕捉到的貓帶走，進行絕育手術並予以安頓；惟有住戶察覺2名女子，不論成年貓隻或年幼貓咪俱會捉走，在場住戶目測至少有10多隻，由於擔心貓隻安全，遂表示要點算被捕捉流浪貓數目及拍照記錄但遭拒絕，雙方為此僵持不下。

至昨晚10時48分，屋苑管理處一名職員報警，指多名住戶在屋苑聚集，懷疑觸犯禁聚令。一名姓李(37歲)區議員聯同約20多名街坊在場了解。多名警員到場了解事件及維持秩序。現場消息稱，警員未有向在場人士作出票控，事件擾攘近12小時，經多番調停後，至今日(17日)清晨6時始告平息。該批貓隻最後由警員帶返警署保管，而在場有一名自稱貓義工女子，則返警署代為照顧該批貓隻，待相關部門再作跟進。2名捉貓女子由警員護送離開，期間在場人士舉手機向2人拍照，警方把案件暫列糾紛處理。

現場消息指，捉貓的其中一人，自稱是愛護動物組織的員工；有在場人士更透露，因有住戶投訴遭流浪貓滋擾，有關方面遂進行今次的行動。