中西區爆疫封得太遲　居民憂有漏網之魚

港島中西區近日成為「新晉疫區」，惟港府卻大細超，有別於早前一晚封區的做法，直至爆疫第4日才來封區，不少居民對政府安排忿忿不平，更擔憂遲來的封區會有漏網之魚，令病毒迅速在社區擴散，議員質疑強檢及封區準則，以及大廈污水呈陽性的準確性，要求政府設立專線，協助受影響居民。

「我真係覺得政府抗疫好唔掂！」居於西營盤疫廈的李太表示，本月9日下午約7時已從大廈管理員得知有健身教練住客為確診者，同日晚上9時遭政府人員帶走。「當時好多居民都以為要圍封大廈，點知一直無事發生。」她又稱，翌日早上大廈住客照常返工返學，至下午3時，政府才派發「須接受強制檢測人士須知」，卻沒有在上址設置檢疫站或派樣本瓶等為居民做檢測，只是要求居民須在11至12日往指定社區檢測中心接受檢測，李太擔心「拖咗2日，咩菌都傳播晒啦。」她又指，爆疫近一周才來封區，可謂封得太遲。

中西區議員黃永志亦批評政府公布信息混亂，甚至有延遲，不少居民在接到強檢通知前，如常出入，甚或搬離大廈到別處暫住，容易造成漏網之魚，他亦質疑強檢或封區的準則，甚至是大廈污水驗出陽性的準確性，建議政府可在確診大廈大堂擺放樣本瓶，方便市民取樣後化驗，以及設立電話專線，協助受影響住戶。

食物及衞生局發言人回覆，發出「強檢令」及「封區令」均是要求居民在指定時間內盡快而全面進行檢測，以盡早切斷隱形傳播鏈。進行強檢令需視乎不同情況，包括核實樓宇資料所需時間、核實樓宇區域或處所是否早前已經進行過強制檢測等。至於封區令，則視乎相關確診個案情況、樓宇維修及管理條件，以至污水檢測結果或其他環境因素。