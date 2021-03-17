日日唔夠樽派　自檢措施失敗

疫情爆之不盡，惟多區供市民檢測的樣本收集包卻被「清空」。政府為擴大檢測範圍，除政府診所外，早前將樣本收集包擴展至港鐵站外及郵政局免費派發，惟供應數目嚴重不足，不少地方早上已派罄，連近期爆疫重災區亦被清空。有專科醫生直指，樣本收集包充足，有助市民自願檢測，找出隱形患者。議員則狠批政府打着「願檢盡檢」口號，實際卻支援不足。

政府早於去年11月已在政府診所外擺放自動派發機，及後於多個港鐵站收費範圍外及郵局都有免費派發。但東網記者於健身群組爆發期間巡視多區，均發現該區多個自動派發機早上已空空如也。其中記者日前下午約1時到達重災區西營盤，區內郵局及港鐵站內的樣本收集包已「派晒」。而多個政府診所門外的自動派發機，包括將軍澳、牛頭角及筲箕灣賽馬會普通科門診診所，收集包在中午時間同樣已派發完畢

港鐵站亦是派發收集包地點，記者清晨到調景嶺港鐵站直擊，6時可用八達通取樣本瓶，現場約有60人排隊，大約1小時後已「清機」。記者亦到多個港鐵站，發現樣本包中午前已派完。另記者多次早上約9時前進入港鐵的手機用程式程式，發現20個派發點已全部派完。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指愈多人自願檢測，愈有助找出隱形患者，從而「清零」，建議盡快補充樣本瓶。

議員柯創盛表示食衞局一直向外宣稱「願檢盡檢」，但實際卻不是，他亦收過不少街坊反映未能在港鐵站及政府診所等地方取到樣本瓶，促增加資源，如加派樣本包地點、數量及化驗所。

食物及衞生局發言人回覆指近數星期，每天派發約4至6萬個深喉唾液樣本收集包，同期，每天收集的樣本瓶數目平均為2.5萬至3萬個，回收率約為5至6成。另外，指定表列處所及特定人士可到社區檢測中心接受免費檢測；並設有約20個流動採樣站為市民提供免費檢測服務，認為檢測量足以應付市民及業界需求。