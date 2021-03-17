跨部門打擊黑工　拘14人包括2印度漢

東區警區聯同入境處，根據線報及經深入調查後，昨日(16日)下午2時起進行代號「冠軍」的反非法勞工行動，突擊搜查東區多個地方，共拘捕5男9女(27歲至51歲)，涉嫌「僱用不可合法受僱的人」、「非法入境」、「非法入境者接受僱傭工作」、「逾期居留」及「持有他人身分證」。所有被捕男女已被扣留調查。

行動中，執法人員於北角道1間按摩院，拘捕1名51歲女子，涉嫌「僱用不可合法受僱的人」；以及1名47歲內地女子，她涉嫌 「非法入境者接受僱傭工作」。其後，又於英皇道1間按摩院內，拘捕1名內地漢及1名內地女(43歲及47歲)，他們涉嫌「非法入境」。

另外，再搜查渣華道1間按摩院，拘捕一名38歲內地女子，涉嫌「非法入境」。此外，執法人員又在區內另一地點拘捕1名男子、1名內地女、3名非法入境的非華裔男子，包括1名越南漢及2名印度漢、4名持有本港身份證的外籍女子，包括3名印尼籍女子及1名菲律賓籍女子(27歲至46歲)，涉嫌「僱用不可合法受僱的人」、「非法入境」、「非法入境者接受僱傭工作」、「逾期居留」及「持有他人身份證」。