Dr.東：「激痛點」針刺療法治肩頸背痛　較傳統針灸有效

肩頸背痛、手腳酸痛都是常見的都市病，嚴重者即使透過拉筋、按摩等亦難有紓緩效果，基督教聯合那打素中醫專科中心註冊中醫師張浪表示，透過激痛點針刺療法，可有效緩解因肌筋膜損傷或者勞損所引起的痛症，而且療效不俗。

要了解激痛點針刺療法，首先要知道什麼是激痛點，激痛點又稱為肌筋膜激痛點，當肌肉長期繃緊勞損，或內部出現小損傷，易使肌肉纖維扭曲而形成結節或條索狀的硬點，是為激痛點，常出現於肌腹中央、肌肉和肌腱交界處，以及肌肉連接骨骼的位置。按壓時會出現疼痛，甚至引起遠端疼痛、運動功能障礙和自主神經障礙的症狀。張浪表示，所有疼痛患者中，由肌筋膜疼痛綜合症所引起的疼痛患者的比例高達85％，而在治療肌筋膜疼痛方面，激痛點針刺療法臨床療效較傳統針灸更好。

張指激痛點針刺療法即在激痛點施針以緩解痛楚，做法類似按摩時找出激痛點重點按壓，不過針灸可直接到達疼痛部位，並鬆解黏連，效果更快。激痛點針刺療法與傳統針灸中「阿是穴」可謂是「同一個問題的不同描述方式」，從解剖特點上講，阿是穴是在經筋、分肉之間；激痛點是在神經肌肉的肌筋膜。比較後發現，147塊肌肉中的255個激痛點，超過92%與穴位在解剖上相對應，而79.5%針灸穴位主治的局部疼痛與其對應的激痛點相似。

張又指，激痛點的位置因人、因病而異，通常位於肌腹中央、肌肉肌腱交界處、以及肌肉附着的骨骼處，各點都可以產生不同的疼痛與感傳痛。而激痛點針刺療法，要求對肌肉解剖相當精準，治療時通過精準定位激痛點，採用順着肌肉纖維方向快速提插，再配合筋膜拉張和漸進式加壓的手法，鬆解肌筋膜的局部粘連及結節。當針刺療程結束後，須配合運動強化肌肉，杜絕不良姿勢，才可長期確保療效。

「不宜用激痛點針刺療法的病症」

●惡性腫瘤

●開放式傷口

●嚴重動脈硬化

●動脈瘤

●硬膜下血腫

●抗凝血治療

●嚴重的骨質疏鬆

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