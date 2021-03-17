疫苗安全成疑影響接種率　科興大量預約時段無人問津

新冠疫苗開展接種第19日，至今(17日)已有7名港人接種科興疫苗後死亡，昨日(16日)更發生首宗接種復必泰疫苗後中風事故，令市民愈來愈質疑疫苗安全性。今日疫苗網上預約系統繼續開放，但8間可接種科興疫苗的社區疫苗中心均仍有大量預約名額供應，新界5間接種中心更幾乎全部亮起「綠燈」，足見市民對疫苗卻步。

疫苗接種反應冷淡的情況下，港府疑為「谷數」，日前宣布擴大優先接種群組類別至30至59歲人士、16歲或以上留學生，以及家庭傭工。有關預約系統近日需要等候10多分鐘才能到預約介面，不過，東網記者今早9時許進入網上預約系統時，只需2秒即可到預約介面，系統十分暢順無阻。截至早上9時許，科興疫苗仍有大量預約名額可供預約，8間接種中心均現「綠燈」，其中多間更出現全部「綠燈」，可見「有針無人打」。

至於昨日傳出首宗事故的復必泰疫苗，19間接種中心均仍有預約空位，但有多間中心部分日子已額滿，其中中山紀念公園體育館、養和醫院及東涌社區會堂的接種中心，除4月7日仍有名額外，其餘日子已額滿。