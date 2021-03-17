增10食肆有確診者足迹 健身室群組9人曾訪置地「Zuma」

有9名健身室群組確診者曾到訪位於置地廣場的「Zuma Hong Kong」。

本港昨日(16日)新增18宗確診個案，衞生防護中心昨晚更新確診者行蹤及住址，10間食肆新上榜，位於中西區的佔7間，當中位於置地廣場的「Zuma Hong Kong」，有9名確診者曾到訪，全屬Ursus Fitness群組，Ursus Fitness群組繼續擴大，至今累計127人染疫。

確診者住址方面，共有3個住址新上榜，包括堅尼地城泓都第一座、銅鑼灣大坑道16號，以及何文田督察級警察宿舍Ｃ座。近半確診者報住地址均在中西區，相信是早前健身室群組後的餘波，亦有外地輸入個案在中西區華大盛品酒店隔離期間確診。

而在美國駐港領事館工作的確診人員居於中西區帝景園3座 ，屬源頭不明個案，再傳染予同住家人。另外，一名38歲男患者於滙豐總行大廈27樓工作，任職資訊科技工程師，為源頭不明個案。他居於銅鑼灣大坑道16號，3月10日發病，曾訪多間餐廳，包括於3月8日到過中環一幻拉麵、3月12日到過西營盤Okra Hong Kong、3月13日到過元朗形點I的Green Waffle Diner，及3月14日或之前到過大坑Ah Kam’s Beef Noodle。