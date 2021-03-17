人事編制通過海關助理關長常額職位　將交財委會審議

香港海關建議開設1個助理關長常額職位，負責監督行政及人力資源發展處，同時刪除1個海關政務秘書常額職位作抵銷，建議於今早(17日)立法會人事編制小組委員會上通過，將交予財務委員會審議。

相關職位的薪金不變，但所增加的每年平均員工開支總額逾21萬港元，有議員關注相關職位的工作量不變，但開支卻有增加。保安局副局長區志光解釋，指相關開支總額是海關的附帶宿舍福利。

有議員認為相關開位建議十分混淆，海關副關長何珮珊解釋，新職位將掌管本來政務官的工作，需要有海關實踐經驗主管，認為現時建議是最合適。區志光則指，因有一段時間未有適合的人擔任政務職位，由助理關長處理相關工作已有一段時間，亦認為適合，認為應正式更改相關職位。

另外，會上亦通過立在消防處開設1個助理處長編外職位，加強對新界總區在行動和運作方面的督導、指揮和支援，建議同樣將交予予財務委員會審議。不少議員關注當局在三無大廈方面的工作。消防處副處長楊恩健指，未來將與油麻地和深水埗的防火委員會討論研究，建議在三無大廈內加添滅火筒和防火墊。區志光則指，當局有考慮道德風險問題，擔心在政府進場後令業主不會有誘因作維修，將研究修改相關法例，賦予消防處有權力處理維修樓宇事宜，期望於今年下半年作公眾諮詢。

至於建議保留1個社會福利署助理署長職位方面，有議員質疑為何巡查次數較少，勞工及福利事務局副局長何啟明解釋，社會福利署有部分職員需要協助老人家進行隔離檢疫，希望議員諒解工作量有增加。相關建議亦同樣獲通過，將交付財委會審議。