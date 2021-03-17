政府抗疫無能　何栢良指陷「輪迴困局」　放寬禁聚無期

新冠肺炎疫情因健身群組而反彈，一系列社交距離措施須再延長兩周至本月31日，餐廳維持4人一枱、晚市堂食至晚上10時等，酒吧、派對房間及卡拉OK等場所仍要關閉。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(17日)在電台節目表示，香港需要突破不斷放寬和收緊防疫措施的「輪迴困局」，指到本港接連在輸入個案中驗出「N501Y」病毒變種株，強調變種病毒傳染性和嚴重性較高，但相信「復必泰」疫苗能有效應對，認為若做好隔離檢疫措施，可繼續安排滯留英國的港人回港。

他重申，接種疫苗是重要的解決方案，強調全球已有大量人口接種疫苗，數據顯示打針後死亡或中風等個案，屬於正常生老病死的現象，與背景發病率無分別。他指，以色列數據顯示接種第二劑「復必泰」疫苗兩星期後，保護率將會達到90%，其後更升至96%，值得本港參考，他又認為市民接種完BioNTech疫苗兩星期後，就可以外出消費，刺激經濟，多見親友，又認為商界可以為已打針的市民提供優惠，鼓勵接種疫苗。