政府首鬆口拋打針誘因 接種疫苗可通關及放寬社交距離

港府疫苗接種計劃問題多多，預約打針人數遠遜當局預期，外界過去連番要求政府提供誘因，包括容許已接種疫苗市民往返內地免隔離，惟政府遲遲不肯接納。行政長官林鄭月娥今早（17日）到立法會表示，考慮提供誘因吸引市民接種疫苗，包括通關、放寬社交措施；又指曾初步與有關的中央部門提出，如港人接種兩劑疫苗可否放寬入境內地的部分限制。

進出口界議員黃定光指，接種疫苗的事故性命攸關導致市民憂慮，政府需增加透明度、以數據說明疫苗與嚴重疾病之間的關係，避免市民懷疑及恐懼才可順利進行接種計劃。

林鄭回應指新冠疫苗在短時間內研發，明白市民信心有落差，認為專家委員會要多解釋以加強透明度。她又稱未有接種後死亡、中風的個案證實與疫苗有關，又稱需要市民信任之外，或許需要提供通關、放寬社交距離措施等指標鼓勵市民接種。

另一議員陳克勤指不少市民均希望可以及早往返內地，又留意到外交部駐港特派員公署最近有通知，如境外人士已接種國產疫苗，可豁免提供指接種疫苗後核酸檢測證明及健康申報表等，意味內地已逐步放寬內地檢疫限制，關注如港人已接種國產疫苗是否可免隔離同核酸檢測。

林鄭月娥回應表示，明白持續一年的疫情對香港社會帶來好大影響，特別是兩地人員往來，故港府時常與中央保持聯絡，可在甚麼條件及環境下可逐步恢復往來。她指在去年11月上旬曾有一套計劃，冀按限額讓港人返回廣東，惟本地出現第4波疫情，在本地疫情未受控前，條件仍未成熟，但相信接種疫苗是有幫助，故已不斷呼籲市民接種疫苗，她又指初步與相關的中央部門提出，如接種兩劑疫苗，可否放寬港人入境內地的部分限制，未來會循此方向繼續工作。