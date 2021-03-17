檢控主任黃華芬傳已離職律政司　曾發含政治訊息電郵

東區法院的高級二等檢控主任黃華芬於去年6月4日以律政司內部電郵系統向全體檢控主任發出電郵，內容涉及有關「六四集會」、「港區國安法」，又表示「希望我們都做同樣嘅事」。當時有消息指，律政司就此作出內部調查。事隔9個月後，律政司網頁原本錄有黃華芬屬於高級二等檢控主任的名字已不存在，該職位目前亦懸空；有報道指黃已經離任。東網正就此事向律政司了解。

黃華芬原本屬律政司高級二等法庭檢控主任(執行)，但現時其職位狀況為懸空，暫未知確實原因。

去年6月4日，黃華芬被指以律政司內部電郵系統向全體檢控主任發出電郵，內容提及當日為《港區國安法》生效前最後一次的6月4日，「今日有甚麼事會比這更有意義的事情嗎？希望我們都做同樣嘅的事」。

當時律政司的回覆指，律政司的電郵系統應限於工作用途，根據其內部指引，員工使用電郵時不應涉及一些損害或令政府尷尬的活動，包括發放不適當的資訊，亦不應濫用電郵系統內的通訊群組發放與工作無關的訊息。若發現司內人員有違規行為，定會嚴肅跟進，不會容忍，而任何違規個案亦會由部門按既定程序處理，若調查後發現違規屬實，定會秉公處理，包括採取紀律處分行動。