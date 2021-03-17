行會批准巴士疫市加價被鬧爆　政府死撐不解決經營困難需裁員

行政會議昨日(16日)批准巴士公司疫市加價，下月4日生效。議員麥美娟今日(17)在立法會上質疑政在經濟差，失業率高的情況下行會竟批准加價，認為政府無解決急切問題，反而加重市民負擔。

特首林鄭月娥回應時指是此加價是困難決定，明白會影響市民日常開支，但政府過去兩三年都無批准巴士加價，強調有關公司並非最近才提出加價要求，部分7年至10年無加價，每間巴士公司都「蝕到入肉」。

林鄭續稱，加上大量數據及財務報告顯示，有關巴士公司已出現經營困難的問題，若不即時解決並批准加價，預計未來公營巴士服務將大幅下降，巴士公司需要裁員、員工要放無薪假，基層市民將受影響。她又指政府會盡量紓緩加價為市民帶來的壓力。

運輸及房屋局局長陳帆亦指當下疫情肆虐，政府明白加價對市民帶來的影響，形批准巴士加價的決定十分艱難，所以政府同時延長交通補貼門檻至年尾，以及提升交通補貼上限。

其中新巴及城巴的12%加價將分2階段實施，陳帆指分兩階段加價是因為要考慮到對市民的影響。陳續稱，巴士公司在過去數年都面對嚴峻的營運情況，更出現持續虧損，政府需確保公共交通服務得以持續，以及考慮到巴士公司20000名前線工友的生計。他又指市民及政府均對巴士公司的服務及舒適度有所期望，稱希望所有巴士公司能為香港市民提供優質服務，故希望大眾體量。