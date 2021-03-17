相思灣村違建道路案　中邦續缺席　押4.21作單方聆訊

西貢相思灣村被揭有人疑非法於綠化地帶上違法建路再借勢發展，涉事公司中邦發展有限公司（下稱中邦）及2名業主各被規劃署票控一項「沒有遵從恢復原狀通知書」罪。2名業主早前已認罪及被判罰款，但中邦就一直沒派代表出庭。案件今早(17日)在沙田裁判法院再訊，中邦依然缺席聆訊，控方就向裁判官申請，證明控方已把傳票送達予中邦。由於證票程序毋須在法庭進行，裁判官表示將會與執達主任會面做確認，並若成功證票，案件將排期至4月21日作單方聆訊。

本案所涉之傳票指，被告中邦發展有限公司、劉仲屏及劉治延於2020年2月12日至4月10日，沒有遵從日期為2019年11月12日的通知書命令，將涉案土地恢復原狀。劉仲屏和劉治延較早前已經認罪，分別被判罰款2.57萬港元和5.57萬港元。

案情指，涉案地盤是綠化地，不宜發展，規劃署前年8月20日視察時，發現地盤內鋪上混凝土小路，顯示曾進行填土工程，由於該工程屬違規，署方於前年11月4日發出強制執行通知書，要求相關人士在同月11日或之前停止填土工程。

規劃署於前年11月12日再到地盤視察，發現填土工程已終止，遂發出恢復原狀通知書，要求恢復土地原狀，即移走填土物料及會種草。惟該署職員於案發期間多次視察，發現仍未將土地回復原狀。