男督察打科興疫苗4日後確診　專家：接種後2周才具保護力

本港疑出現首宗接種新冠疫苗後確診個案，據了解，一名38歲高級督察本月12日接種科興疫苗，昨日(16日)確診新冠肺炎。有專家表示，接種疫苗非萬能，注射後需時約兩周才可產生抗體，而且，打第一針後的保護效力仍可能較低，即使完成整個接種程序，也不代表100%不會染疫，只是染疫後症狀可能較輕微，且感染後同樣可播毒。

據了解，中招督察的女兒就讀九龍塘官立小學，該校一名同學本月12日確診新冠肺炎，其女兒及該名同學曾接觸，經檢測後，督察女兒及家中一姐妹、督察夫婦均確診。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，所有疫苗均需約2周去刺激免疫系統，才產生抗體，一般而言，起碼要打針後2個月後，抗體才會去到最高水平，因此打針後頭2周其實沒有保護力。基於病毒有潛伏期，患者若在打疫苗前已受感染，其實同樣無法發揮保護作用。

科興疫苗此前已被發現保護力偏低，兩針相隔28日後接種，保護率僅約62%，究竟只打第一針的保護力有幾多，梁指由於科興疫苗的臨床研究大部分對象均是14日內接種兩針，「所以睇唔到打完第一針的保護力有幾多。」不過，他指接種疫苗後即使再受感染，症狀一般較輕微甚至沒有病徵，但強調所有疫苗接種後，均有機會再染疫，亦會傳染他人，呼籲打針的市民勿掉以輕心。