健身群組大爆發後始強制戴口罩　議員轟政府「火燭先去救火」

港府在農曆新年後放寬部分防疫措施，惟隨即再爆健身群組逾百宗確診個案。有議員質疑政府防疫措施「時鬆時緊」，例如在是否強制健身室使用者佩戴口罩問題上欠標準，形容政府抗疫思維猶如「火燭先去救火」。行政長官林鄭月娥解釋，上月重開健身室時因考慮使用者做運動時戴口罩或會窒息，但在爆發大型健身群組後，已規定使用者必須戴口罩，又呼籲他們「跑得慢啲」。

議員田北辰質疑政府防疫措施「時鬆時緊」，他舉例政府去年推出「口罩令」強制市民戴口罩時，健身室並非豁免處所，但上月重開健身室時卻容許使用者不戴口罩。田又形容現時執法情況似乎只是「火燭先去救火」，直問「仲有咩情況係未爆發而無人知」。

林鄭回覆指，政府早前考慮到若要求健身室使用者戴口罩，「係想佢窒息或有不良反應」；但指現時爆發大型健身群組後，若要容許健身室繼續開業，必須規定使用者戴口罩，又呼籲他們「跑得慢啲」。

對於林鄭的回應，田北辰斥非常不滿意，又批評林鄭「仲未醒覺」。

另外，飲食界議員張宇人則指，大量表列處所接近4個月不能營業，促請政府提供更多資助，讓他們度過難關。林鄭強調，政府已用很大力度，包括提供4輪防疫抗疫基金，以及在財政預算案提出紓困措施，直指很難承諾再提供另一輪防疫抗疫基金或其他現金補貼；又指目前食肆員工接種疫苗的情況不積極，反籲張宇人需加把勁。