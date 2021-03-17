事故不斷仍狂谷疫苗接種　有院舍近8成長者表明拒當白老鼠

港府繼推出院舍接種新冠疫苗的先導計劃後，於上月底再發信邀請全港超過1100間安老院、殘疾人士院舍及護養院參與疫苗接種計劃，並會安排到診醫生或外展團隊到院舍為長者接種疫苗。惟新冠疫苗近日事故連連，當中至少7人接種科興疫苗後死亡，事件影響院舍院友的接種意欲，有私營院舍進行的調查更指出，僅不足四分一人願意接種疫苗，其餘均拒絕接種或持觀望態度。

安老服務協會主席陳志育坦言，出現接種新冠疫苗後不適、甚或死亡的個案，必然令院友有心理壓力，對比起最初，不少院友均非常正面、願意接種，現時大多都變為抱持觀望態度。他續指，不少院友都是高齡、體弱人士，故大家在決定接種與否時，都會較緊慎。但他亦坦言，院舍內的接種率會直接影響往後院舍防疫的風險管理。

針對有醫生指，每枝復必泰疫苗稀釋後會產生五枝疫苗，放於室溫環境，需要在6小時內用完，否則或造成浪費，陳則相信不會有這問題，並解釋醫護團隊在接種前，會先到訪院舍為院友進行評估，在掌握接種人數後才作相應安排，理應不會造成浪費。

另外，衞生署提出的疫苗接種指引，剛出台已被醫學界批評不清晰、內容空泛。香港中國婦女會安老服務總監黃耀明提到，她負責的院舍有9成院友行動不便、一半要臥床，質疑新指引下，院舍大半的院友均不適宜接種疫苗，並直指若然有長者因接種疫苗「出事」，院舍承擔不起責任。