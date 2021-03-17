失業率高達7.2%　議員促再推保就業計劃

政府去年推出保就業計劃，協助減輕企業在疫情下的負擔。

本港最新失業率攀升至7.2%，不少議員認為當局應再推出保就業計劃，其中議員吳永嘉表示，疫情持續，當局應檢討措施，若認為保就業計劃成效不彰應該改善，不足則應「加碼」。議員鍾國斌則指，政府應保住企業生存，以降低失業率，促政府推行第三輪保就業計劃，而非讓企業自生自滅。

勞工及福利局局長羅致光回應指，保就業計劃確實可減低疫情對勞工市場的壓力，現時該計劃的申請未處理完畢，在大致完成後會作全面檢討，並向立法會交代。至於會否再推計劃，他則指不知疫情要持續多久，對政府財政負擔很有保留。

議員張華峰則指，雖過去一段時間股市暢旺，但中小企經紀行並未受惠，他關注到金融業開工不足問題，認為政府沒有相關的支援措施，協助他們度過難關。議員姚思榮則關注政府會否檢討對特別困難行業的援助措施，包括旅遊業，向他們伸出援手。羅致光重申要視乎政府財政情況，「能做多少做多少」。

此外，由於近期有僱主反映，第二期保就業計劃的申請手續和審批過程，明顯較第一期計劃的繁複冗長，以致他們遲遲未收到第二期計劃的工資補貼，羅致光否認有關說法，指第二期計劃在截止申請後的三星期內，秘書處已向12.5萬名僱主批出補貼，佔申請數目的8成，較第一期的7成為高。

另截止今年3月9日，秘書處就保就業計劃收到1105宗舉報，其中1069宗已完成調查，當中608名僱主未有遵守守則及條款，會要求他們繳付罰款等，另秘書處亦接獲274宗有關勞資糾紛，已轉介勞工處處理。