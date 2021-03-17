行山熱致意外大增　去年山嶺搜救召喚升2倍至602宗　傷者亦倍增

港人近年熱衷行山、郊遊，但新手上陣亦令意外事故急增。保安局表示，消防處去年接獲602宗山嶺搜救召喚，較前年的215宗上升接近兩倍；事故中的受傷人數亦由前年的121人，上升至去年323人，升幅亦近一倍，死亡人數則有11人。

保安局書面回應立法會議員就行山意外提出的質詢，林健鋒關注遠足人士的數目大增，除山嶺意外事件外，亂拋垃圾和煙頭、破壞林木和郊遊設施等情況亦上升，了解執法情況。消防處表示，2016年10月便成立了攀山拯救專隊，該專隊現有200名隊員，其特殊裝備包括衞星全球定位追蹤器、無人飛行器系統、夜視鏡、紅外線望遠鏡和在山野設置臨時指揮站所須的通訊器材等。另消防處今年2月亦在大澳消防局成立第7支攀山拯救專隊。

參與山嶺拯救的飛行服務隊，去年出動直升機參與搜救的飛行架次亦達885次，較前年421次，多出一倍；每次山嶺搜救行動平均需時約一小時。飛行服務隊透露，該隊3類直升機出勤的直接運作費用，維修費介乎2萬港元至2.2萬港元，燃料費介乎2878港元至3532港元。

由於遠足人士增多，當局經常發現有路徑或郊遊設施損毀，漁護署表示，已加強在熱門郊遊地點的巡邏、宣傳及執法工作，以提高遊人愛護郊野環境的意識。現時，漁護署共有約150名人員負責在全港郊野公園及特別地區進行日常巡邏及執法的工作。