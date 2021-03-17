啟德郵輪碼頭需花長時間等的士　政府指未有計劃加建停車場

受疫情影響，啟德郵輪碼頭多月未有郵輪停泊，以往大部分郵輪乘客需攜着行李，長時間等候的士前往碼頭和酒店、機場或居所，商務及經濟發展局局長邱騰華今午(17日)在立法會表示，因碼頭大樓現時有120個公眾私家車停車位，旁邊的啟德旅遊中樞亦預留了100個公眾私家車泊位，因此政府目前未有計劃在碼頭附近的閒置用地增建大量供乘客使用的停車場。

邱騰華又指現時周末有來往觀塘和啟德的渡輪服務，運輸署會在有需要時跟營辦商商討，增加渡輪班次，署方亦有和營辦商籌備行經啟德、紅磡、尖沙咀海濱、西九龍文化區和中環的水上的士服務，預料下半年開展和試行部分服務。

提出質詢的議員葉劉淑儀指，政府已把碼頭附近原預留作酒店用途的6幅用地當中4幅改作興建住宅，以及正研究把餘下兩幅亦改作住宅用途，她詢問政府會否維持上述兩幅用地作酒店用途，以便日後應付郵輪乘客的住宿需要。

邱騰華回覆指發展局正研究東九龍區5幅商業用地，包括酒店用途改劃成住宅用途，當中有3幅為毗鄰碼頭的用地，碼頭旁邊的旅遊中樞亦會要求發展商提供總樓面面積最少15%作為酒店用途，政府會密切留意碼頭乘客對酒店的需求，繼續和相關的政策局和部門檢視酒店整體的供應情況。