《理大圍城》發行商獲藝發局資助278萬　議員斥用公帑反政府

電影《理大圍城》早前獲高先電影院安排上映而備受爭議，雖然該電影院日前緊煞停播放計劃，但事件仍餘波不斷。有報道指，該片之發行商「影意志」有限公司，過去3年共獲得藝術發展局撥款278萬港元，資助其製作經費。有議員批評，做法變相用公帑反政府，促請政府嚴加審核規管。東網正向藝發局查詢。

藝發局每年會預留一定金額資助本地藝術團體營運開支及全方面發展推廣藝術。根據藝發局的年度獲資助名單顯示，發行不少涉及反政府題材的電影的「影意志」，過去3年合共獲得278萬港元的資助，包括2020/2021年度獲76.82萬港元資助；2019/2020年度獲76.82萬港元營運資助，以及36.57萬港元額外活動資助；2018/2019年度的72.07萬港元營運資助及16.63萬元額外活動資助。

除「影意志」外，多個涉及制作反政府題材電影的團體亦在資助名單上，包括糊塗戲班、天邊外劇場、同流劇場、光影作坊、香港文學生活館等，過去3年共獲資助高達約1500萬港元。

議員葛珮帆對此感到驚訝，批評做法猶如「攞政府錢反政府」，她會去信給民政事務局跟進事件，要求檢討撥款機制，規管及審核撥款程序，確保所資助的不會違法。

電影《理大圍城》紀錄19年反修例期間香港理工大學發生激烈衝突，但由於內容含反政府題材及美化示威者之嫌，而備受爭議，該篇去年曾送交香港電影、報刊及物品管理處(電檢處)以申請准映證，電檢處其後稱，在檢查影片後，檢查員認為申請人須向觀眾發出告示，以免觀眾模仿影片中描繪的行為或被誤導，並將《理大圍城》評為第III級。