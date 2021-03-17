去年單車傷亡人數急增57%　執法宗數升71%

港人不時喜歡踏單車作樂，運輸及房屋局表示，去年共有2,822人在單車意外中傷亡，較前年的1,799人增加1,023人，增幅達57%。該局透露，警務處去年就4,018宗涉及單車違例作出執法，按年上升71%，警方在加強有關執法的同時，亦會提升公眾對單車安全的意識，以減少交通意外。

議員梁美芬書面提問運房局，提到近日經常有外賣送遞員在市區行車路上逆線或在行人路上踏單車，情況險象環生。該局回應提問時指未有備存涉及外賣員的單車意外宗數，但2018、2019、2020及2021年首兩個月，分別有1,869、1,799、2,822及525人在單車意外中傷亡，去年宗數明顯較前年大增。過去3年，警方亦分別就5,631、2,350及4,018宗單車違例個案作出執法行動。

該局稱政府採用跨部門多機構合作模式的策略，從有效執法、公眾參與及完善現有單車徑的配套設施三方面，提高騎單車人士及道路使用者的安全。在完善單車徑的配套設施方面，政府在規劃和設計單車徑時，會根據相關指引在彎度、坡度、寬度、視距及連貫性等方面作出適當的考慮，並會在單車徑適當地點以塑膠減速護柱取代金屬減速護柱，減低踏單車人士意外受傷機會。