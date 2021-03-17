政府任由土地荒廢唔發展　議員直言是「事在人為」

本港土地供應不足，港府卻任由土地荒廢。有議員批評政府未有善用新界各個口岸周邊的土地，以發展口岸經濟及增加房屋供應，令大片農地及魚塘長期荒廢。發展局局長黃偉綸回應指，當留意到有荒廢的土地時，不是直接作發展，需顧及土地面積、形狀、基建等，但議員反駁「有無基建係事在人為」。

議員劉國勳於今日(17日)的立法會會議上，提及現時新界各個口岸周邊均是荒蕪地段，政府應利用荒廢農地及魚塘，作整體規劃以釋放其發展潛力，包括更改土地用途以供發展新市鎮及新發展區。黃偉綸回應指，現時本港有約4,200公頃的農地，兩成屬常耕用地；魚塘則有1,100公頃，七成屬魚業種植用途。他強調進行土地規劃時，一直有考慮善用口岸用地，滿足土地需求及促進經濟。但發展新土地時不是「零零碎碎」，不只是基於其是否荒蕪，需同時考慮土地面積、形狀、基建等。劉國勳批評「有無基建係事在人為」，而市民都想「上樓」，繼續任由土地荒廢「點都講唔過去」。他直問政府「有無勇氣同新思維，打破環境限制」，釋放土地用途。

議員劉業強亦批評政府未能跟上步伐，往往只是在偏遠地方設置堆積區、墳場等厭惡性設施，質疑政府到底是「不能為或是不想為」。議員容海恩就問及，政府會否考慮將新界北打造成「大都會」，發展成核心商業區，擴大營商機會。黃偉綸指政府不打算將其打造成第4個核心商業區，但可以滿足一般物流及零售業需要。