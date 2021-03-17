承認暴動燒港鐵站　20歲調酒師還押候判

年輕調酒師前年11月凌晨於旺角參與暴動，被拍到在港鐵站出口扔發泡膠盒等物件到火堆，而港鐵站出口的天花及拉閘等就被燒毁。調酒師事後被捕，今天（17日）在區域法院承認暴動罪，求情指他乃一時衝動犯事，願意向港鐵賠償逾萬港元維修費。法官將他還押至3月31日判刑，期間待索閱其背景及教導所報告。

現年20歲的被告沈俊傑，承認於2019年11月3日，在旺角彌敦道近亞皆老街交界參與暴動。被告原另面對縱火及在非法集結中使用蒙面物品罪，但獲准擱置於法庭檔案不予檢控。辯方求情時指被告屬初犯，他於破碎家庭長大，現與祖父母同住，及會供養祖父母。被告事後已十分後悔及受到深刻教訓，當時乃一時衝動犯事，並受到陌生人慫恿而扔物件到火堆。而被告願意作出賠償，希望法庭考盧到沒有使用武器，亦沒有引致他人受傷而輕判。

案情指案發前一晚，有數百名示威者集結在案發地點一帶及設立路障。案發日約凌晨2時，有蒙面示威者在路上燃起火堆，被告當時亦戴住口罩，被見到向火堆投入垃圾以助燃。其後，又有人在旺角站一出口燃起火堆，被告又被見到把發泡膠盒及木板投入火堆中，最終導致該出口的天花等損毀，維修花費1.04萬港元，並有片段拍到有關過程。

被告事後被捕，於警誡會面中稱在電視看到有示威者於該處集結，他因貪玩而外出加入他們，並有人叫他協助燒港鐵站出口。