港台被轟立場偏頗　議員關注如何處理涉違規員工

年花10億港元公帑的香港電台（港台）一直被批評立場偏頗，過去兩個年度內更曾7度被通訊事務管理局裁定投訴成立，並接到1個嚴重警告、3個警告及2個強烈勸喻。有議員今（17日）在立法會上質疑港台已失去公信力，予外界有針對或偏袒某些立場人士的觀感，關注政府對港台有何監察機制。亦有議員詢問港台就涉製作被投訴節目的員工會否受到懲處。商務及經濟發展局局長邱騰華回應時強調，港台作為政府部門，與其他部門一樣以「同一把尺」處理涉違規或在工作上失當的員工。

邱騰華續指，局方已花半年時間透過專責小組深入研究港台管理及管治問題，並公布港台所有不足之處。他強調，港台就管理、人事及資源方面需要向局方負責，另外港台亦受通訊局監察，未來亦會要求港台盡量採用顧問委員會就編輯方針與製作標準提供的意見。

議員陳恒鑌關注，港台有否就有關投訴被確立而採取措施處理，如懲處涉事職員，甚至將其調離原本職位。邱指港台已就上述投訴採取措施，包括將節目下架及作道歉聲明，局方亦已要求港台檢視整個編輯方針及製作標準質素。他指早前公布的檢討報告中亦有提及港台在處理投訴上存有不足，港台必須有制度處理現有及未來的投訴，包括查找原因、回應及在有需要時在人事管理方面處理。對於外界有意見認為政府應「冚咗」港台，邱則重申港台有存在的價值，只要達到的各方面標準港台依然是有用的公共廣播機構。

另外，議員陸頌雄在會上亦關注港台記者於年初報道圍封區域情況而掀起的「罐頭風波」，邱表示至今年2月底，共收到548宗有關上述報道的投訴，局方曾就事件向港台了解，要求其認真處理投訴，包括檢討引起關注的原因，及可否向市民提供更多資訊及更全面陳述事實，以免容易令人產生誤會。不過，有關回應引起陸不滿，批評邱只說大道理，想避重就輕、輕輕帶過事件。