教育局加強教師國家安全培訓　新入職及擬晉升者要到內地考察

本港早前爆發反修例風波，期間有大批學生參與違法行動，加上有教師涉嫌在校園內「播獨」被「釘牌」，本港教育制度被批評問題多多。教育局今早（17日）表示，由2020/21學年開始，局方對教師培訓有更具體要求，其中新入職教師及擬晉升教師的核心培訓包括讓教師親身體驗內地發展及成就，以助啟迪學生思考香港在國家發展的機遇，以及可作出的貢獻。

教育局局長楊潤雄回應議員書面質詢時表示，學校推行國家安全教育的重點並非着眼於時數，而是在課堂內外作出推動，局方已就不同學習層段更新相關教材，並會為學校提供不同津貼，以讓學校組織有關國民教育及國家安全教育的多元學習活動。他又指當局會透過視學及學校探訪等不同渠道，了解學校的推行情況，並在有需要時提出意見以助改善。

針對教師培訓方面，楊指教育局在2020/21學年開始有更具體要求，包括關於《憲法》、《基本法》和國家安全教育的內容，以加強教師對一國兩制、國家安全及國家發展的認識。他又指新入職教師及擬晉升教師的核心培訓包括內地學習團，讓教師透過親身體驗，認識內地教育發展及國家的成就，從而幫助他們啟迪學生思考香港在國家發展的機遇和可作出的貢獻。

楊表示，相關培訓已於2020年11月開始陸續推出，當局又在分別於2020年11月及2021年3月安排一系列以「尊重法律、鞏固法治」為主題的教師培訓。他又指教育局亦正加強與師資培訓院校的聯繫，令在準教師的職前培訓涵蓋《憲法》、《基本法》和國家安全教育相關的內容。