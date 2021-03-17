零售業先導計劃愈做愈燶　文憑課程僅4人報讀　下學年停收生

零售業先導計劃的基礎文憑課程只取錄了4名學員。

政府於2014年撥款1.3億港元推動3項零售業人力發展措施，包括零售業「職」學創前路先導計劃(先導計劃)。不過，立法會文件顯示，報讀先導計劃課程的學員人數大幅下降，今年的基礎文憑課程只取錄了4名學員，而高級文憑課程最近兩個學年更沒有學員報讀。政府指，考慮到學員對先導計劃課程的需求已大幅縮減，將於2021/22學年開始停止接受先導計劃課程的新申請。

3項零售業人力發展措施包括零售業「職」學創前路先導計劃(先導計劃)、零售業人力需求管理科技應用支援計劃(支援計劃)以及相關宣傳活動。其中先導計劃由職業訓練局(職訓局)與香港零售管理協會合作推出，旨在讓中六畢業生學員邊學邊做，為有志投身零售業的青年提供培訓。

根據商務及經濟發展局遞交立法會的文件顯示，先導計劃下共7屆基礎文憑及三屆高級文憑課程至今共有615名學員報讀，惟近年報讀先導計劃課程的學員人數大幅下降，在2020/21學年的基礎文憑課程只取錄了4名學員，而高級文憑課程最近兩個學年更沒有學員報讀。

商經局指出，相反職訓局在2020/21學年開始，開辦2個由政府資助的全日制零售課程，課程與先導計劃類似，但全日制課程更受學生歡迎，在2020/21學年共取錄約120名學生。考慮到學員對先導計劃課程的需求已大幅縮減，局方將於2021/22學年開始停止接受先導計劃課程的新申請。

支援計劃方面，截至2021年2月，支援計劃下共批出467個申請，合計批出款項約1,720萬港元。惟近年業界申請支援計劃的個案亦大幅下降，合資格申請數目由2016/17年度每月約13宗下跌69%，至2019-20年度每月約4宗。由於支援計劃的申請個案大幅下降，而且有性質類似但更受業界歡迎的科技券計劃，局方同時決定會在今年4月1日起停止接受支援計劃的新申請。