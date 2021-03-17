換氣不足成防疫漏洞　港府諉過食肆逼加風口　食署責任難辭

食肆群組致疫症失控，醫學專家分析，食肆鮮風量不足、食客除罩飲食交談，恐引發空氣播毒危機，促政府立例管制。港府急急收緊防疫措施，要求食肆於4月31日前要將換氣量提升至最少每小時6次，或安裝空氣淨化設備作為替代。飲食業紛紛批評港府防疫措施「急就章」、「諗到就叫做」，縱得悉有關規定，但當局既無交代細節，又無支援，更有餐廳認為新措施擾民，妨礙做生意。

抗疫戰開打逾一年，食環署期間卻未有做好巡查工作，爆疫食肆被揭違規情況，令疫情難以斷尾。新措施實施在即，該署亦「歎慢版」未有公布相關細節，令業界無所適從。東網正向該署查詢詳情。

灣仔素食店何經理表示，餐廳屬地舖，且已配備抽風系統，平日亦會開後門作對流，相信可滿足通風系統要求，她認為措施對樓上餐廳影響較大，因該類餐廳部分設備不足，空氣較侷促，需時重整通風系統。灣仔餐廳負責人陳先生則指，對未曾進行前期裝置的餐廳而言，需在短時間內達到要求相當困難，預計需要停業設置風口等。

食肆換氣量或空氣淨化設備規定工作小組成員何鉅業指出，目前相關措施詳情仍有待小組開會決定，並再由負責的食環署會公布。他亦承認，政府要求食肆須於4月底前完成相關措施時間緊迫，實施亦有難度。他建議食肆先向通風系統承辦商查詢及檢查換氣量情況，亦促食環署因應實際情況彈性處理。