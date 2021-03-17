拳打警臉被判囚　六旬漢呈新證據上訴候判

六旬漢涉嫌於去年1月19日在中環集會期間，推一名特警的胸口及拳打其防毒面具，因而被控襲警罪，經審訊後被裁判官香淑嫻裁定罪成，判監1個月但准他保釋。判決後他就定罪及刑期提出上訴。高院原訟庭今天（17日）開庭處理其上訴，法官陳慶偉聽取控辯雙方陳詞後，決定押後至4月15日作判決，期間續准上訴人保釋。

現年61歲的上訴人施振英的大律師，今天要求加入一段案發時拍到的片段作新證據，指片段顯示當時是警員先向施「叉頸」，施才本能反應自衞，並指片段與警員所描述的並不相乎。不過法官就指，原審時辯方一直指警員向施揮警棍，從無提及叉頸，指上訴人「唔可以嗰陣時話揮動警棍，今日先話叉頸㗎嘛」。

施的大律師表示，新片段是在原審完結後才發現，對事件有重要影響，顯示施當時並無主動使用武力，因此裁判官稱警員誠實可靠的裁定站不住腳。大律師又指出，施當時遭到警員猛烈制服至頭破血流。在判刑方面，上訴方認為如原審看過片段，相信不會裁定施的行為有挑釁性，故認為應可考慮判處社會服務令。

控方則指在原審裁決後，上訴方即可找到片段，可見只要他們在開審前盡其所能便能找到影片。控方認為辯方應在原審時就呈上片段，而非定罪後才補救，否則只是浪費法庭時間，且會開先例令辯方於上訴時才提出新證據，故法庭不應批准呈交新影片。控方又指即使接納影片，但片段其實加強控方的證供，因片段並無拍到警員使用警棍，而是用手搭住施的肩膊，片段亦見到施以手推向警員胸口，與警員的作供大致脗合。