公務員長俸開支逐年上升　10年內增逾227億至416億

經由舊制入職的公務員享有長俸、即每月發放退休金安排，惟上月發表的財政預算案預測，政府未來5個財政年度皆會錄得赤字，有議員關注在財政儲備持續減少的情況下，政府的財力是否足夠支付相關款項，而當局回應指毋須擔心政府未能支付退休金。另外，從當局提供的數據顯示，政府在過去10年的每年退休金經常性開支均逐年增加，至2020至21年度的預算開支更達逾416.8億港元。

提出書面質詢的議員蔣麗芸指出，不少享有退休金福利的已退休和現職公務員均擔心，政府有否能力持續履行發放退休金的責任，故希望政府提供可領取退休金的公務員人數、政府每年發放的退休金總額等，以釋除疑慮。

公務員事務局局長聶德權回應時表示，截至去年12月31日，正在領取退休金的公務員和司法人員約有14.6萬人，而可享退休金福利的現職公務員及司法人員則有約6.7萬人。至於從局方提供的數據顯示，過去10年政府每年的退休金經常開支亦持續上升，由2011至12年度的189.3億港元，上升227.5億港元至2020至21年度的416.8港元。

聶強調可以從一般收入帳目支付相關退休金，亦預期不需要動用公務員退休金儲備基金，並指該基金的2021至22年度期末結餘預期達488.3億港元，不低於該年度的退休金預算開支457.9億港元。