美反擊港空勤檢疫措施　命令國泰交美國航班資料

香港早前收緊針對機組人員的檢疫措施，要求抵港後強制隔離14日或21日。美國運輸部周二（16日）警告，可能會限制香港的航空公司在美國營運航班，又下令國泰航空等7日內提交其營運的美國航班資料，以審視有沒有違法，或損害公眾利益。

美國運輸部對國泰航空、香港快運和香港航空發出命令，要求提交所有在美國客運及貨運航班資料，但由於香港快運和香港航空目前沒有營運美國航班，故暫不受影響。美國運輸部表示，此舉是回應香港的檢疫措施，批評港府防疫安排只有利於香港的航空公司，卻損害美國的航空公司營運權，導致沒法公平競爭。

港府針對機組人員的檢疫措施，特別豁免來往香港及美國阿拉斯加州最大城市安克雷奇機場的航班，但由於美國聯邦快遞（FedEx）駐港機組人員只服務亞洲航線，因而未能受惠，相反國泰航空在安克雷奇機場有大量轉運業務。美國運輸部指，此情況令國泰大大得益，不受新的檢疫措施影響，FedEx則因而面臨龐大營運成本及人手負擔，要臨時把駐港機組人員調到三藩市。

FedEx發言人周二表示，希望美國運輸部的命令可有助解決今次問題，又指正與美國和港府以及國際民航飛行員協會聯盟商討如何處理。