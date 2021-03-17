慘牛被綁GPS頸圈　網民鬧爆　漁護署僅稱每周跟進

西貢牛「531」被政府套上追蹤位置的頸圈，痛苦至流下「牛淚」，報道引起廣泛回響，漁護署早前隨即在社交媒體發文交代，更拍攝短片展視頸圈未有勒緊牛頸，惟未能說服一眾網民，有網民更斥應要求漁護署長戴上頸帶來了解牛隻感受。

漁護署發文兩日，貼文下已有近450多個「嬲嬲」，有網民留言指頸圈明顯過緊，擔心牛隻難以進食，甚至會出現呼吸困難、亦有網民質疑為何研究雀鳥遷徙可以用到又輕又細又持久嘅GPS，惟獨用於牛身上的就如此笨重、更有人留言指已就事件作出投訴。

西貢十四鄉村牛關注組成員早前亦曾於社交平台上指，若牛隻並非從小習慣佩戴頸圈，至長大後才佩戴，必然會利用所有辦法掙脫，建議為減少牛隻不適，應為其佩戴有彈性的頸圈，而涉事牛隻「崩崩」曾掙脫約7條頸圈，盼牠不會因此而受傷。

面對群情洶湧的批評，漁護署未有再作留言回應，亦未有再發文交代處理進展，立法會研究動物權益相關事宜小組委員會成員葛珮帆批評，當局應立即處理是次問題，尤其涉事牛隻明顯已狀甚痛苦，不應再拖延。她續指，面對多方批評，署方應披露更多計劃情況，如獸醫檢查次數、牛隻情況、改善方案等，而不是僅僅發文「自說自話」。

漁護署回覆指，是次試驗計劃曾考慮使用GPS耳牌，但由於GPS耳牌容易令牛隻受傷，因此並不適合用於在野外棲息的牛隻，會繼續留意國際上有關科技的發展。該署又指，署方及機電工程署稍後會為計劃作初步檢討，而未來數星期，將會每星期至少兩次，到西貢郊野公園檢查該牛隻及其GPS頸帶，以確保頸帶運作正常，不影響牛隻健康。