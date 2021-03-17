政Whats噏：青年拒與政府同行　自薦計劃申請人數跌近20%

現屆政府上任起一直強調要與民「同行」，更推出「青年委員自薦計劃」，盼吸納年輕人支持。之不過，民政事務局局長徐英偉今日（17日）自爆，有關計劃自18年常規化起計，最新一期申請人數較第一期跌逾16%。雖然數據反映少咗青年想同政府「同行」，但政府就幾滿意計劃，提到轄下諮詢同法定組織嘅青年成員整體比例，目前已上升至13.7%，趨向政府所訂15%嘅目標喎！

徐回應議員書面質詢時交代該計劃每期嘅申請人數。政府喺2017年10月推行試行計劃，吸引1,121名合資格申請人競逐11個名額。政府喺2018年將計劃常規化，將每期開放名額增至20個，喺6月推出嘅第一期吸引1,511宗合資格申請；同年12月嘅第二期就錄得微跌，有1409宗；而2019年6月嘅第三期就再跌至得返1,266宗。

港府自2019年年中爆發反修例風波後，一直無再推出新一期計劃，到今年年初先話會推第4期。徐透露，新一期會將參與委員會數目由10個增至15個，各有兩個名額，涵蓋保育、創科、教育、環保、營商同運輸等多個政策範疇。話時話，港府嘅青年政策過去一直被指有缺失，唔知會唔會先係最需要年輕人畀意見嘅範疇呢？