石禮謙轟辣招窒礙二手樓發展　促住宅物業盡快撤辣

政府去年向立法會提交《2020年印花稅(修訂)條例草案》，修訂《印花稅條例》(第117章) ，使非住宅物業的從價印花稅稅率，由雙倍印花稅稅率恢復為第2標準稅率。條例草案委員會早前舉行會議，審議並通過條文，並於今日（17日）在立法會會議上三讀通過條例草案。多名議員支持有關修訂，並促請政府應盡快撤銷樓市辣招。

地產及建造界議員石禮謙感嘆，這是「遲來的春天」，他指現時經濟衰退，最新失業率達7.2%，開工不足情況更高達7.6%，認為本港經濟出現嚴重問題，取消非住宅物業雙倍從價印花稅是第一步，又指自去年11月起實施後，非住宅物業成交量由420宗升至490宗，今年1月更達581宗，雖然價格沒有明顯升幅，但市道反應正面。

石禮謙又希望寬減住宅辣招，他分析指，政府自2010年推出多項辣招，窒礙二手樓的發展，市場顛倒，成交量逐年下跌，去年成交量更跌至5萬，強調部分人士不買樓全因辣招，故他建議政府優先向800萬港元以上樓宇「解辣」。

議員黃定光表示，撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅，讓經營困境企業選擇出售物業套現，增加現金流，並希望當局考慮取消住宅物業雙倍從價印花稅，讓有經濟困難的市民同樣能夠出售套現，應付經濟危機。另議員謝偉銓則希望將有關做法延伸至車位市場。

財經及庫務局局長許正宇表示，修訂考慮到現時經濟下行，市場對非住宅物業需求顯著回落，成交量亦大幅下跌，故認為是適當時候撤銷雙倍印花稅，讓企業可以買賣物業套現。惟許正宇指，住宅價格仍然高企，若取消雙倍印花稅可能會刺激買賣量，令價格進一步上升，所以現時不會撤銷住宅物業的雙倍印花稅。