政Whats噏：鄭若驊民望續「墊司底」　學者轟早應下台勿賴死唔走

接連兩日有調查機構發布市民對於政府問責班子嘅滿意度調查，佢哋嘅共通點除咗全部局長錄得嘅滿意度或支持度錄得負增長外，被嘲為「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊又「墊司底」亦喺另一焦點，有學者同時事評論員都炮轟，鄭幾乎未係同類調查攞到合格分數，加上管理下屬無方，一早就應該問責下台，唔好賴死唔走、拖慢檢控工作啊。

話說香港研究協會今日(17日)發布市民對特首、司局長及政府滿意度嘅最新評分調查，該調查喺本月8至15日期間進行，成功訪問咗1205名18歲或以上市民。結果顯示，特首林鄭月娥只有1.88分，較2月調查下跌0.02分。至於三名司長方面，鄭嘅評分亦較上次調查下跌0.05分至1.64分，繼續係市民滿意度排名最低嘅司長。至於13名局長嘅評分亦全線下跌，當中被轟抗疫不力嘅食物及衞生局局長陳肇始嘅評分都跌咗0.05分至1.95分。

對於鄭長年排名包尾，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強炮轟，鄭早就應該執包袱走人，唔好霸住個位，搞衰本港法治。陳斥連續兩個調查都顯示鄭民望「墊司底」，反映市民對佢嘅工作表現極度不滿。

陳認為市民唔滿意鄭檢控反修例案嘅速度慢之外，近期律政司內涉嫌有「暗黃」檢控人員故意甩轆放生示威者亦係原因之一，市民會覺得鄭管治無方，對下屬更加係無牙老虎，根本冇人聽佢支笛。陳表示，雖然現屆政府的餘下任期唔多，但鄭嘅職位都係重要位置，所以唔可以輕視，否則可能會拖慢檢控工作。

時事評論員陳雲生都話鄭一早應該按問責原則下台喇，因為喺佢印象中鄭都未合格過咁話，都唔明鄭點解仲未退位讓賢。而陳雲生亦指陳肇始嘅評分下跌絕對同佢抗疫不力有關，因為市民單同澳門比較，就會覺得無論口罩、防疫針定控制疫情都搞到立立亂，認為陳肇始都應該問責下台。