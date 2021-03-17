政府擬就垃圾徵費再讓步　廚餘分類食肆將獲豁免

醞釀逾15年，原本「胎死腹中」的垃圾徵費計劃，早前隨着立法會延任不少於一年，草案在今個立法年度重啟審議。有消息指，政府為爭取於今個立法年度落實草案，繼早前作出的讓步，包括提供18個月的適應期；以及不會即時向市民收取費用外。政府再作讓步，當中最矚目的是若然食肆可完善執行廚餘分類，將獲豁免收費。但有議員對於政府是否可提升廚餘處理量，認為值得存疑，直言若廚餘最終只是落入堆積區，將被業界及市民「鬧爆」。

政府為垃圾徵費草案「箍票」，作出數項承諾。有關的立法會法案委員會主席易志明於本周召開非正式會議，與政府商討垃圾徵費計劃的細節。他向東網透露，政府承諾在草案獲通過後，第一，將提供18個月的適應期予公眾，並向市民每日提供垃圾膠袋，藉此培養習慣。第二，若然食肆可完善廚餘分類，將獲豁免收費。第三，渡過18個月適應期後，政府將與議員商討，才在環境事務委員會通過真正的實施日期。第四，政府將成立小組，與議員就着法案草擬工作緊密溝通，完善文書工作。

易志明指疫情重創本港經濟，擔心垃圾徵費計劃對於市民而言，是百上加斤。就如政府昨日批准專營巴士加價，均對基層市民增加經濟壓力。他同意在渡過適應期後，政府應聯同議員觀察屆時的社會狀況，在時機恰當時再通過真正的實施日期。

一直關注草案的飲食界議員張宇人指業界處於困難時期，原本預計小型及大型食肆每月分別需繳付約3,000及3萬港元的垃圾徵費，更會存有加價空間，業界將成為主要的付款人，故堅決反對政府「拎住枝棍打業界」。對於政府現時作出讓步，張坦言業界無可避免地製造大量廚餘，需肩負社會責任。相信在獲豁免收費的情況下，業界會樂意配合廚餘分類工作，亦不需增加額外人手及開支。但政府現時根本未能全面處理食肆的廚餘量，張憂慮政府未必能於時限內完善設備，若然廚餘最後「都係去晒堆積區、焚化爐」，業界及市民均會「鬧爆」。