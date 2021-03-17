立會通過修例保障哺乳婦女　曾國衞：盼未來可免受歧視騷擾

不少餵哺母乳的女性遭受騷擾。立法會今日(17日)三讀通過《2020年性別歧視（修訂）條例草案》，多名議員認為本港在母乳餵哺的安排及設施都比其他地區落後，令女性在哺乳或集乳時非常不方便，甚至受到歧視，希望條例草案落實後能改善情況。政制及內地事務局局長曾國衞回應指，平機會會加強宣傳和教育，保障餵哺母乳的女性在條例草案通過後免受歧視和騷擾，又指會爭取於今屆政府任期內通過其他歧視問題的修例。

法案委員會主席麥美娟指，不少女性因產假不足及工作間欠缺餵哺母乳設施而未能以全哺乳方式餵哺小孩，同時強調措施亦需要法例配合，才可進一步保障女性權益。她又稱女性誕下嬰兒及出院後，仍用母乳餵哺的僅為全部媽媽的46.5%，數字顯示法例及工作設施未能配合餵哺母乳，指各方面未能支援育有嬰兒得女性，希望相關權益在日後亦可繼續改善。

議員葛珮帆指出，雖然政府規定新建的建築物均需設有育嬰室或哺乳室，但必須確保是立空間，而不是設於洗手間內。她又以立法會早前的餵哺室為例，指該哺乳室設備簡陋，空氣並不流通，亦沒有充電設備，改善後使用率大大提升，認為社會並不了解女性的需要，應多作教育。

議員鄭松泰則批評香港母乳餵哺安排落後，雖然修訂有所進步，但涵蓋範圍仍然峽窄。他又提到條例實施後，仍會出現延伸的問題和爭拗，例如部分商場以防疫為由關閉哺乳室，行為是否構成歧視？另外不少中小型公司未必有獨立的洗手間，女性可能要離開公司到附近的場所集乳，可能會出現僱傭糾紛，認為政府要做好宣傳和教育。

曾國衞表示，平機會會在《2020年性別歧視（修訂）條例草案》通過後多加宣傳，而保障母乳餵哺免受歧視外，政府亦會盡快處理其他歧視的條例草案，例如內地人士來港免受歧視，以及性騷擾等等，並爭取於今屆政府任期內通過修例。