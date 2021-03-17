港府擬以打針作通關條件　旅遊業盼各國協調疫苗護照便利出行

新冠疫苗頻頻出事，大大削減市民接種的信心，無計可施下，港府提出或將接種疫苗作為中港兩地通關的條件，以催谷接種率。惟有關安排恐令港人陷兩難，因外媒消息指，歐盟將推出「疫苗護照」提案，但只認可獲歐洲藥品管理局批准的新冠疫苗，中國疫苗未獲批准之列。有旅遊業界盼內地勿限制僅接種國產疫苗為通關條件，否則將嚴重影響出行便利程度。

歐盟預計將提出「疫苗護照」提案，歐盟各成員國可以讓公民接種獲歐洲藥品管理局批准的新冠疫苗，作為互相通關的條件，但如果接種的不獲批准的疫苗，將無法獲得歐盟分發的「疫苗護照」。目前歐盟批准的疫苗有4款，分別是復必泰、阿斯利康、莫德納（Moderna）以及強生疫苗，而中國數款疫苗都不在其中。而內地亦宣布將推出中國版「疫苗護照」作為反擊，給予接種國產疫苗的人簽證便利。

議員姚思榮表示，目前情況較複雜，因本港已有逾20萬人接種新冠疫苗，「無理由叫人打完復必泰，又走去打科興」，且每個人只能接種一款疫苗。他希望內地可承認本港採購的3款新冠疫苗，為港人提供便利。他認為內地及港府應與外國商討疫苗互認問題，達致開放旅遊的雙贏局面。

旅遊業議會主席黃進達認為，疫苗護照措施原意是好，至少可恢復通關出行，但認為疫苗不應劃分，若內地或外國各自單方面承認某幾種疫苗，將影響旅客出遊；加上每隻疫苗不同，部分人可能適合接種甲疫苗而非乙疫苗，若通關設特定疫苗作為條件，會令港人陷兩難。