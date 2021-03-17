政府推算2040年缺1,949名醫生　將增加醫科生學額

本港醫護人手持續短缺。根據食物及衞生局向立法會提交文件顯示，醫療人力推算，預計本港在2030年欠缺1,610名醫生，到2040年的欠缺達1,949名醫生，其中醫管局缺少逾960名。政府表示，會進一步增加本地醫科生學額，亦會就引入非本地培訓、而屬香港永久性居民的醫生進行立法準備。

食衞局向立法會提交的文件指出，與2017年報告推算相比，醫生人手持續短缺，而中短期的差距進一步擴大。最新推算在2030年、2035年及2040年，本港分別欠缺1,610名、1,700名及1,949名醫生。

至於醫管局方面，上述3個年度在亦分別欠缺660名、800名及960名醫生。文件指，政府會繼續增加本地及非本地培訓醫生供應，包括進一步增加本地醫科生學額、招聘及挽留公營醫生，以及為引入非本地培訓而屬香港永久性居民的醫生，為立法做準備。

普通科護士方面，政府推算，在2030、2035及2040年本港分別欠缺3,679名、4,337名及5,060名護士；並推算在2020、2030及2040年醫管局分別欠缺3,020名、3,720名及4,480名護士。政府建議在未來3年進一步增加大學教育資助會資助，或自資院校的學額。