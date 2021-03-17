文憑試4月23日開考　試場學校須暫停面授課程6日

2021年香港中學文憑試(HKDSE)將於4月23日開考，教育局今日(17日)宣布，試場學校須於4月26至30日及5月3日期間暫停面授課堂，以騰出更多課室作試場及教師擔任監考人員。學校可因應校本的情況決定是否安排其他班級進行網上授課。香港考試及評核局亦於今日起派發准考證，又提醒考生切勿把准考證過膠。

考評局指，今年將於核心科目考試試行「原校及地區試場」安排，大部分學校考生將獲派至所屬學校應考核心科目。此安排有助局方與學校聯絡、照顧考生及處理疫情下的突發情況，亦可減輕考生的心理壓力。而原校禮堂試場會按考生人數比例安排外校監考員負責監考工作，並設有「試場通訊及支援系統」監察試場運作，確保考試的公平公正。

考評局提醒考生收到准考證後，核對個人資料，報考科目等資料，並按指定的日期，帶同身份證明文件正本和准考證應考，切勿把准考證過膠。如考生中英文科聆聽考試的廣播模式與准考證所列不同，將另函收到「更改聆聽考試廣播模式注意事項」。自修生將於3月24日或之前透過電郵及郵遞收到。