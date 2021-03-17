女童被虐殺案　女童兄班主任稱見過兄長受傷

5歲女童偕8歲兄長疑遭生父繼母長期虐待，終致女童死亡之案件，今天（17日）繼續於高院審訊，控方傳召死者Z的兄長X之小三班主任作供。班主任指在2017年11月曾多次見到X身上有傷，亦曾找繼母查詢，發現繼母的解釋與X所說脗合。

本案3名被告依次是死者Z的生父、繼母及外婆，生父及繼母否認謀殺Z，繼外婆則否認4項殘暴對待兒童Z和X的控罪。X的卓姓班主任供稱，X學業成績中下，性格較靜和被動，「問佢嘢時唔係幾鍾意講」。不過小三時X曾當班長一段時間，卓解釋因為覺得X「幾乖，肯幫人」，故讓他當班長。但卓其後暫停X的班長職務，其中一個原因是認為X有不誠實。卓表示曾向社工說過X有時會「講大話、誇大」。他曾核對過X與繼母就一些事情的說法，發現兩者並不脗合，故直覺認為X說謊。

卓提到於2017年11月6日，他曾見到X面部腫脹且「行路拐拐下」，故准許他乘電梯到課室。其後的日子卓亦多次見到X有傷，遂找其繼母查詢。就其中一次X鼻樑有傷，繼母解釋說是X教妹妹做功課時被妹妹弄傷，他問X確認兩人說法脗合。卓亦確認在小三直至事發時，X有約四份一時間缺席。他不記得有沒有建議過其繼母，管教X時要嚴厲一點。

卓接受辯方盤問時被問到，X的生父在2017年11月14日曾聯絡班他，指X前一晚不肯回家和不肯吃飯。卓確認有此事，當時曾向父親表示會安排X與社工見面。此外卓亦指出，他曾聽過X表示自己選擇不在家吃早餐，而在校內要求食物。他亦有問過X，X承認是自己選擇。