承認膠籃摺檯堵路　男女學生准保釋候判

去年一次反國安法示威中，2名學生在旺角堵路當場被捕，被控一項在公眾地方造成阻礙罪，二人今（17日）在九龍城法院認罪，裁判官鄭念慈將案押後至3月31日判刑，期間為被告索取感化及社會服務令報告，暫准被告保釋外出。

兩名被告依次為17歲劉姓男學生及19歲女學生李梓瑩。他們被控在2020年5月27日，於旺角登打士街35號外馬路中心，留下兩個膠籃和一張槢枱，對上述公眾地方的車輛造成阻礙。

案情指，案發當日下午，有示威者為反對國安法，發起從旺角到油麻地的遊行活動，期間有便衣警員巡邏，見到男被告從上址後巷丟了兩個膠籃出馬路，女被告則將一張啡色摺枱放出馬路，阻礙了約3平方米的馬路範圍，於是便將兩人拘捕。

辯方律師求情指，本案非同類案件最嚴重的情況，只阻礙了1輛車，希望裁判官考慮到首被告即將要考中六文憑試，2人又有悔意、肯認罪，冀求法庭輕判。惟裁判官認為這是典型的堵路行動，而且發生在下午時段，不可能對交通沒有影響，故不接納辯方律師的說法，不過考慮到被告的年紀及願意認罪，先為2人索取報告再判刑。