食環署無力控鼠　去年接獲逾1萬宗鼠患投訴

食物環境衞生署無力控鼠，該署於去年就接獲逾1萬宗鼠患投訴，反映鼠患禍港。眼見鼠輩橫行，該署指正與機電工程署合作，於荃灣楊屋道街市推出先導計劃，以物聯網技術部署無線動態傳感器、捕鼠器及鼠餌盒等，加強監察街市滅鼠工作。同時亦與多間大學進行有關本地老鼠的研究，以期掌握老鼠食物喜好，引入新鼠餌殺鼠。有議員認為食環署就滅鼠工作已討論多時，但仍成效欠奉，批評該署辜負市民期望。

食環署於滅鼠方面責無旁貸，惟多年來屢次提及引入滅鼠新科技如熱能探測攝錄機等，亦未見明顯成效。立法會改善環境衞生及市容事宜小組委員會將為加強防治鼠患工作，於下周二(23日)召開會議。據最新立法會文件，食環署於前年及去年接獲鼠患投訴數字分別高達1.13萬宗及1.03萬宗。

食環署透露，上述與機電署合作的荃灣楊屋道街市先導計劃，機電署將引入新型老鼠夾及鼠餌盒進行測試。這類裝置可以內置或設置無線傳感器，當捕獲老鼠或藥餌耗盡時就會遙距通知街市管理人員，適時進行處理及補充藥餌。

議員郭偉強直指鼠患問題已困擾本港多年，質疑食環署去年接到的鼠患投訴較前年少，原因可能是市民對該署已失信心，而非滅鼠工作奏效，「可能大眾覺得投訴都冇用，投訴都廢事」，促請該署做好本分，增強控鼠工作。