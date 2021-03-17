導盲犬被拒入餐廳　事件曝光後餐廳主管致歉

有關注失明人士的機構收到求助，指一名視障人士與導盲犬今日（17日）進入餐廳點餐後，被店員以「導盲犬不能進入餐廳」為由，要求立即離開餐廳，該會將就此去信平等機會委員會及食物環境衞生署作出投訴。事後餐廳主管以電話方式致歉。

香港失明人協進會晚上在社交網站發文，指下午約1時視障人士詠文、導盲犬Delta、及其同事進入觀塘一間日本餐廳用膳，但點餐後被店員告知導盲犬不能進入餐廳，即使同行的同事提醒店員法例容許，但該店員仍強調餐廳門口沒有張貼「歡迎導盲犬進入」標誌，因此並不歡迎導盲犬進入，甚至直言「幫你哋取消張單」，令詠文感到難堪和無奈。

事後餐廳主管以電話方式致歉，表示前線員工法律知識薄弱，培訓不足。香港失明人協進會表示，希望所有餐廳老闆也能關注事件，無論主管級至前線員工均能認知視障人士可帶導盲犬出入餐廳場所。

該會又指，會去信平機會及食環署反映情況，讓視障人士得到公平合理對待，亦希望大家知道導盲犬可帶視障人士進出餐廳、商店、公共交通工具等。根據《殘疾歧視條例》（第487章），任何人士如拒絕視障人士攜同導盲犬進入容許公眾人士進入的處所，或拒絕向他提供服務或設施，則可能被視為觸犯《殘疾歧視條例》。