增7處納入強檢　富薈上環酒店及何文田瓊林別墅上榜

再有7個地點需要強檢，政府引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》(第599J章)，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，6個指明地方及1間學校被納入強制檢測公告，要求於指定期間人士接受新冠肺炎病毒病核酸檢測。

現時，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。

任何在今年3月4日至3月17日期間曾身處任何所列指明地方超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月20日或之前接受檢測。受檢人士若在3月15日至3月17日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 香港上環文咸東街138號富薈上環酒店

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