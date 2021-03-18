新冠患者澤安邨住所淪垃圾屋　房署隔5日始清理　居民憂播疫

房屋署懶理疫情下「垃圾屋」播疫危機，居民心慌慌！有居於石硤尾澤安邨富澤樓的新冠肺炎確診者，近日被揭其單位因疏於打理而淪為垃圾屋，鄰居苦訴曾多次向房署投訴不果，擔心衞生欠佳隨時「中招」。當區區議員形容單位堆積垃圾的情況嚴重，敦促房署加大力度管理公屋衞生。至於房署及食物環境衞生署於本報介入後，於昨日(17日)即患者入院5日後，急急派員到場清理及消毒「補鑊」。

澤安邨富澤樓自本月11日至14日，因出現4宗確診個案而被納入強制檢測範圍。其中兩名患者為一對年老夫婦，素有收集紙皮的習慣，致他們居住的低層單位淪垃圾屋。這對夫婦上周五(12日)入院接受治療，但其單位因垃圾堆積「冇人理」致不斷傳出異味。本報記者前日(15日)到場視察，發現該單位被黑色垃圾膠袋圍封，門口及窗戶均被鎖上，單位傳出的臭味令人退避三舍。經本報介入後，食環署昨派出多名身穿保護衣人員到場，與房署人員將垃圾及雜物搬離該單位，運至樓下垃圾房。

據同層住戶伍女士透露，涉事單位曾因塞爆雜物致大門都關不上，平日只會鎖上鐵閘，不時傳出臭味。她續稱，單位內藏有不少紙皮，暗藏昆蟲如蟑螂及蚊子等，更曾有數十隻蟑螂從鐵閘湧出，相當嚇人。她苦訴居民即使多次向房署投訴亦無用，故只能噴殺蟲水自救。伍坦言，由於該單位住戶為確診者，令她大為擔心環境衞生，亦恐怕病毒會隨蟑螂或垃圾等傳播，造成環境污染，促房署盡快處理。另有同層居民表示，憂心上址衞生欠佳而令大廈淪為病毒溫床，直言「不處理（垃圾屋）叫我們做多少次檢測都是『白做』」。

深水埗區議員吳美表示，涉事單位滿布雜物，大門難以掩實，情況不理想。她得悉房署雖曾派員了解及聯絡其親友清理單位雜物，但一段時間後又故態復萌，而目前戶主因確診而離開單位，致其他人不能入屋清潔。她認為房署在加強管理公屋衞生方面，理應與清潔公司加緊協調，主動協助相關戶主解決問題，例如考慮安排大清潔。

房署回應指就上述個案，該署已協調有關部門按機制跟進，盡快為該單位進行環境消毒。食環署則指涉事單位屬房署轄下範圍，而該署接獲衞生防護中心通報後，與房署聯絡並派員就房署清潔及消毒工作提供建議。而衞生署僅以電話回覆指該署只負責「人」，居所衞生問題並非其工作之列。