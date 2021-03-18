何志平專欄：民主的光環

兩年前年中，印度北部又吵起來。印度政府撤銷《印度憲法》第370條賦予印度管理部分的喀什米爾邦特殊地位的自治權，行動包括切斷喀什米爾谷地的通訊線路，部署數千名安全部隊以遏制任何騷亂，和拘留喀什米爾的幾位主要政治人物。

紐約大都會看守所內有好幾人是巴基斯坦裔的，「艾凡」是紐約的生物工程師，父母皆是50年代從印度移民落籍美國的高等知識分子，虔誠的穆斯林，對印度和巴基斯坦的事情特別上心。

艾凡解釋說：「自1947年以來，喀什米爾高原地區一直是印度、巴基斯坦和中國之間爭議的主題。話說英國人早在16世紀已由東印度公司往來東西方進行貿易，用英國的白銀購買中國絲綢茶葉運回英國歐洲，後來又覺很不划算，那東印度公司發現了東印度孟加拉灣山區地方（現在的孟加拉和緬甸的西北地區）出產鴉片，靈機一觸的把東印度的鴉片買去中國，換來絲茶瓷器賣到英國去，又把中國的紅茶種，移植到孟加拉的大吉嶺，供應為英國紅茶！後來英國更老實不客氣的把整個印度都拿了下來殖民統治，說是為印度這些低等族群帶來文明開化！其實就是上下其手，強搶豪奪這塊土地上的資源，再討價還價的與中國清政府交涉買賣，更強佔西藏高原南瑞地區，和西面的喀什米爾險要通道，封阻俄羅斯等歐洲帝國，東往南下的野心，佔盡地利先機的優勢。」

旁邊的教授「積克」笑着說：「伊拉克有一句老話，說如果河裏面兩條魚在打架，後面一定有英國人在搞鬼策劃！這是指英國殖民統治慣用的手段和政策。大英帝國統治下的國家，都會沿着內裏的種族、宗教，和任何價值差異而分裂，因為當每個圈子都忙於彼此之間的鬥爭時，就無暇團結起來反對統治權威。就算是以前共處得相安無事的，都會被策動，挑起仇恨到不可化解的地步。最明顯的例子就是英帝國佔領印度時的表現。1857年，印度境內的穆斯林和印度教教徒聯合起來，並肩作戰反抗殖民統治。英國人被那團結的力量大嚇一驚，馬上大規模武力鎮壓，殺了十多萬平民百姓。跟着便動手把穆斯林和印度教教徒置於對立面，挑撥雙方的矛盾，讓他們鬥個你死我活，最後統治者出來維持秩序。但群眾運動，如甘地發動的團結主義使英國人頭痛不堪。跟着第二次世界大戰又令英國元氣大傷，印度亦都被剝削得殘缺無幾，被統治者不斷挑起的種族宗教矛盾劇變成內戰，再加上那時印度軍隊發生內變，英國不能再依賴以印度人為主體的印度軍團來支撐殖民政府。1947年夏天英國國會通過決議撤離印度。兩個月後，整個殖民政府便拍拍雙手的全部離退。臨走前殖民者還忘不了他們慣用的伎倆：摔下一個極爛的攤子，以示沒有了殖民統治，你們也治不下去！英帝國把整個印度劃分為以印度教徒為主的『印度』（中間的一大塊土地）和以穆斯林為主的巴基斯坦（一半在西北，一半在東邊），隨即引起大逃亡大遷移大混亂，數百萬穆斯林逃離印度，西向前往巴基斯坦，數以百萬的印度教徒和錫克教徒東移來印度，暴動混戰導致死人無數。巴基斯坦被分為東西不連接的兩部分，遙距千餘英里，中間夾着是印度的北部，衝突不斷，東西照應不暇，多次流血事件後，東巴基斯坦於1971年脫離西部而成立了孟加拉人民共和國。」

艾凡說：「英國人百多年以鐵腕手段殖民統治，1947年臨離開前急忙的設立了亞州第一個民主國會的政治制度，西方一直以此為傲，但印度社會整體的發展便被你吵我鬧的民主政制拖着後腿而前向不了！印度一直都被冠以『民主國家』的光環，它做的一切都是對的。巴基斯坦是『獨裁政治』，它所作的都是罪惡的！這就是西方的論述，以愚天下的蠢蛋！」