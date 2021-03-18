東方日報A1：借通關誘打針　港府期票搵笨

新冠疫苗接種計劃問題多多，不足一個月已多次爆出死亡等嚴重事故，預約打針人數遠遜當局預期。特首林鄭月娥昨終鬆口指，將考慮提供誘因吸引市民接種疫苗，包括通關及放寬社交限制，並稱曾初步與有關中央部門提出，如港人接種兩劑疫苗可否放寬入境內地的部分限制。有學者批評，恢復通關的前提是本地感染人數下降，即使接種率上升，內地亦未必容許兩地通關，斥港府大開期票，而疫苗安全性成疑，當局卻要求市民以自身安危作賭注，恐加劇民怨。

港府上月26日開始為市民接種新冠疫苗，其後卻多次爆出事故，至今出現7宗死亡個案，亦有市民打針後危殆或面癱，令接種計劃出現信心危機，連日來出現「退針潮」。林鄭昨出席立法會質詢時，多名議員關注疫苗接種情況。進出口界議員黃定光指，接種疫苗後屢爆事故，由於是性命攸關，難免令市民憂慮，促當局增加透明度，以數據作證明，減低市民懷疑及恐懼。

另一議員陳克勤則指，不少市民希望可及早往返內地，並稱留意到外交部駐港特派員公署最近發出通知，如境外人士已接種國產疫苗，可豁免提供核酸檢測證明及健康申報表等，意味內地已逐步放寬內地檢疫限制，關注如港人已接種國產疫苗是否可免隔離同核酸檢測。

林鄭回應指，新冠疫苗在短時間內研發，明白市民信心有落差，認為專家委員會須多解釋，又稱至今未有接種後死亡或中風個案證實與疫苗有關，除市民信任外，或許需要提供通關、放寬社交距離措施等指標鼓勵接種。她續指，去年11月上旬曾冀可按限額讓港人返廣東，但當時本港爆發第4波疫情，條件仍未成熟，相信接種疫苗會有幫助。她稱已初步與相關中央部門提出，如港人接種兩劑疫苗，可否放寬入境內地部分限制，未來會循此方向繼續工作。

事實上，負責領導疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權日前公布擴大優先接種群組時，已表示復必泰疫苗有時限性，要在攝氏負70度或以下冷藏，解凍後只能存放5日，更將「有針無人打」的責任諉過市民，「用唔晒是全社會要負嘅責任」。翻查資料，復必泰疫苗即使儲存於攝氏負70度或以下的有效期亦僅6個月，林鄭昨「利誘」之舉，無疑是再為谷數下工夫。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，即使本港疫苗接種率上升，內地亦要視乎本港新增感染個案能否下降，甚至「清零」，批評當局大開期票，要求市民以自身安危作賭注，屆時能否與內地恢復通關仍是未知之數。

陳又提到，疫情爆發逾一年，港府防疫措施「唔湯唔水」、拖拖拉拉，導致疫情難以斷尾；加上疫苗屢爆事故，更有一名中港司機為生計接種疫苗後面癱，安全性成疑，批評港府早前稱若疫苗用不完，社會須負上責任，是卸責至市民身上，認為當局應作反省，並以數據證明疫苗的安全性，否則只會民怨沸騰。

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