西營盤均益大廈及銅鑼灣兩廈　2430居民強檢1人須重新採樣

政府昨日(17日)突襲封區，自昨晚7時15分起限制在西營盤指明「受限區域」（即西營盤德輔道西271-285號均益大廈第三期）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。政府今日(18日)上午約7時完成強制檢測行動。西營盤指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

截至今日凌晨2時，約1800名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約775戶，當中約70戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置。

另外，自昨晚8時起限制在銅鑼灣指明「受限區域」（即銅鑼灣告士打道264-268號海宮大廈和告士打道271-275號海都大廈）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。政府今早約8時完成強制檢測行動。銅鑼灣指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

截至今日凌晨1時，約630名居民接受檢測，當中有1名居民須要重新採樣。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約250戶，當中約60戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置。