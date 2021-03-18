再有5商會加入青年實習計劃　料下月中展開第2輪招募

新冠肺炎疫情重挫香港經濟，最新失業率達7.2%，創17年來新高。為向年輕人提供更多創意產業和電訊業等行業的就業機會，商務及經濟發展局於今年1月與香港6個國際商會和青協合作，分別推出「未來國際人才計劃」(FIT)及「資訊及通訊科技人才培訓計劃」(TOP)2個實習計劃。當局今日(18日)表示，再有5個香港國際商會將加入上述計劃。

新增的5個商會分別是香港及澳門意大利商會、香港荷蘭商會、香港瑞士商會、香港澳洲商會和香港美國商會。商經局稱，在這困難時期，FIT及TOP為年輕人提供迫切需要的就業機會，透過工作拓展世界視野和增廣見聞。而2項計劃得到參與夥伴商會及青協的支持和合作，正順利推行，且進展良好，當局有信心在5個新的夥伴商會加入FIT，可憑藉他們的廣闊網絡和對業界的認識，計劃將取得更好的成果。

目前，現有夥伴商會，即香港英商會、香港加拿大商會、香港法國工商總會、香港德國商會、香港日本人商工會議所，以及香港瑞典商會，共92家公司會員會合共提供160個工作和實習職位，並正準備各自的招聘工作。就新參與的商會，商經局已對其公司會員開放第2輪申請，截止日期為本月31日，預計於2021年4月中旬公布結果，招募工作可隨後展開。

至於TOP計劃推出進展同樣良好，有10多家電訊相關公司支持，青協亦順利推行，至今已創造約120個職位空缺。參與的公司現正進行招聘工作，實習生預計可於2021年4月開始投入工作。

在2項計劃下，政府會透過「防疫抗疫基金」下的創造職位計劃提供每月薪酬資助，每位沒有工作經驗的新畢業生或準畢業生的資助額為5,610港元，而擁有不超過5年工作經驗年輕人的資助額為1萬港元，以12個月為上限。