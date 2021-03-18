海洋公園68億元泵水明闖財會　水上樂園擬引入「水中口罩」

海洋公園繼去年因財困獲政府撥款54億港元救亡後，再「攤大手板」申請新一筆68億港元撥款推展重生方案，該筆撥款明日(18日)到立法會財委會闖關。海洋公園表示，若順利獲批撥款後，會同時開始招聘水上樂園人手，預計「水上樂園」最快可於8月開幕，會研究是否引入水中佩戴的口罩。

根據海洋公園重生方案，山下園區免費開放，部分園內設施將會外判營運，而全上遊樂設施則逐一收費，新的水上樂園及保育工作則由公園負責。海洋公園主席劉鳴煒表示，去年的撥款已用得所剩無幾，料今年中用盡，如今亟待新撥款支撐公園營運。

劉表示，現時關鍵是重生方案需獲立法會撥款通過，才可開始招聘人手，水上樂園將聘400個員工，當中120個為救生員，再安排員工接受2個月培訓，啟用後就會有現金流，若撥款順利獲批，預料水上樂園最快於8月開幕，收費方面則仍在制訂。而海洋公園第二間酒店擬今年底或明年初營運，盼有協同效應。

對於是否需要接種疫苗才能進場，劉指需留意疫情隨機應變，又稱留意到海外有水上樂園提供遊客水中可用口罩，可參考做法有待研究。他又透露，將引入外判模式營運的部分園內設施，已收到本地及海外的餐飲、電競，甚至室內滑雪場公司有興趣洽談合作，但一切有待撥款才成事。

至於延誤4年的水上樂園已接近完工，樂園分為戶外和室內兩部分，初期預計開支約23億港元。最受矚目的是室外「八彩天梯」，沿用舊水上樂園的「彩虹滑梯」設計，不但可成爲打卡熱點，且設有計時功能，遊人可趴在浮氈上，在各條滑道鬥快俯衝。

位於室內的標誌性建築「急流漩渦」，外形如同一個大喇叭，遊人可4人同行，乘坐大水泡在喇叭中旋轉滑落。場內又設室內及戶外人造浪池，室內浪池全年運作，可造出8種浪型，旁邊設有表演台及LED大屏幕。